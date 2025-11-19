国の研究機構が開発し、品種登録した“高級ブドウ”「シャインマスカット」、海外への違法な流出が懸念されます。【写真を見る】「中国・雲南省産」のシャインマスカット？中国の検索サイトでも画像が多数…相次ぐ不正流出19日、茨城県の無職の女性(54)が「シャインマスカット」の苗を無許可で販売したなどとして、警視庁に書類送検されたことがわかりました。女性は、ホームセンターで購入した苗を自宅で増やし、フリマサイトに1