＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】オールバックが爆発 驚きのビフォーアフター身長185センチ、体重 119.8キロ。恵まれたカラダを生かして幕下最下位格付出デビュー以来、3場所連続の勝ち越しを決めたオールバックのざんばらが印象的なイケメンと人気の力士が、豪快なすくい投げで無傷の6連勝を飾るも、直後に激しい取組の末に自慢のオールバックが大爆発。あまりの変貌ぶ