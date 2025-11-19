立憲民主党の本庄政調会長は、政府が週内にも閣議決定する予定の経済対策の規模をめぐり「無責任極まりない。怒りに近いものを感じる」と非難しました。本庄政調会長は、きのう、東京株式市場で株・円・債券がそろって売られる「トリプル安」の展開となったことについて「日本の財政に対する信認が非常に落ちている」と指摘しました。現在、政府が策定を進めている経済対策の規模は20兆円を超える見通しですが、こうした規模感が報