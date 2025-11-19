秋篠宮妃紀子さまは１９日、東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合センターを訪れ、デフリンピック東京大会の拠点施設「デフリンピックスクエア」を視察された。デフスポーツの競技体験コーナーや、手話表現が字幕になる技術を紹介する展示などがあり、紀子さまはマラソンのレース映像を見て、手話で実況する体験型展示に挑戦された。「緊張しました。こうした経験の輪が広がるといいですね」と話されていた。