Image: WiseeLAB公式オンラインショップ 今年イチ欲しいかも（置けるとは言ってない）。複数の画面を並べるマルチモニターは、便利ではあるものの環境を用意するのが面倒なシロモノです。モニターの置き方、配線、電源など、わりと考えること多いよね。それをまさか、こんな風に解決するとは。WiseeLABのモニターはマグネットで繋がる、まるでパズルのようなマルチモニター体験！PVもB級映画