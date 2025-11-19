天津浜海新区は渤海湾に面し、京津冀（北京市・天津市・河北省）エリアに隣接する豊かな海洋資源を持つ地域だ。中国初の海洋石油ガス設備の「スマート工場」である海油工程天津スマート製造拠点はここに立地している。海油工程天津スマート製造拠点は、敷地面積約57万5000平方メートルで、4大スマートセンター、8大スマート生産ライン、16の最終組立ステーション、大型船舶の接岸に適した埠頭などの中核施設を備えている。拠点は、