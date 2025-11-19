中国は北京時間11月19日午後0時1分、北西部にある酒泉衛星発射センターから、長征二号丙運搬ロケットを使用し、科学衛星実践30号A、B、C衛星を打ち上げました。衛星は予定した軌道に順調に入り、打ち上げ任務は成功を収めました。この衛星は宇宙環境の観測および関連技術の検証に用いられる予定です。（提供/CRI）