パーソナルカラー診断が普及するにつれて、さまざまな誤解も生まれています。例えば、「イエローベース（イエベ）にブルーは似合わない」「イエベは寒色系は避けた方がいい」もよくある誤解の1つです。イエベの人は一般的にあたたかみのある色（暖色系）が肌になじみやすいとされていますが、選び方によっては寒色系もとても似合います。ポイントは「黄みがかった寒色」を選ぶことです。今回は、イエベの人に似合う寒色系をご紹介