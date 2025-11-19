A¥¯¥é¥¹¤Þ¤Ç¤¢¤È¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤â¡¢Æ£Åè¤Î¶»¤Ë»Ä¤ë¸å²ù3Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤òÃ¦¤·¤¿º£µ¨¡¢ÃæÆü¤ÎÆ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÆâ³°¤ò»Ù¤¨¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î23¥Û¡¼¥ë¥É¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤ÇÃç´Ö¤òµß¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¼¼Â´¶¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¡¤¨¤Ê¤¤¡È¿´»Ä¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨¡¢ÌøÍµÌéÅê¼ê¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿27ºÐ¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤­¡¢µåÃÄ¤ØÀßÈ÷ÌÌ