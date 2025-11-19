「ビームス」と「スターバックス」が展開するファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、11月21日（金）から、新作「EXTRA Collection」を、「ビームス ライフ 横浜」および「スターバックス公式オンラインストア」で発売する。【写真】カラーは全2色！深みのあるGREENもかわいい■ユニセックスで楽しめる1着今回「EXTRA Collection」として初展開と