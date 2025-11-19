警察によりますと、きょう午後５時１０分ごろ、山形県尾花沢市北郷の畑で、７７歳の女性がクマに顔などを引っかかれケガをしました。 女性は自宅に戻り、女性の家族が「家族がクマに襲われた、血が出ている」と１１０番通報しました。女性は搬送時、意識があり会話もできる状態だったということで、命に別状はありません。 クマの体長はおよそ１メートルとみられていて、警察が現場に駆け付けた際、クマはその場を立ち去っ