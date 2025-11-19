藤岡警察署 藤岡市の５０代の男性が、ＳＮＳで知り合った人物からうその投資話を持ちかけられ、約１１８０万円をだまし取られました。警察はＳＮＳ型ロマンス詐欺として捜査しています。 被害にあったのは藤岡市に住む会社員の男性（５８）です。警察によりますと、男性は、ことし６月上旬日本人の女性の名前でＳＮＳの友達申請が届き、ＬＩＮＥに誘導されました。その後「国際的な黄金価格が今夜３パーセント上昇す