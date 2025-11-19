◆大相撲九州場所11日目・平戸海（突き落とし）若隆景（19日、福岡国際センター）既に負け越しが決まっている東前頭3枚目の平戸海（25）＝長崎県平戸市出身、境川部屋＝が連敗を7で止めた。立ち合いで当たってから左に動いて突き落とし。「思い切りいくことだけ考えたが、体が勝手に動いた」と語った。九州勢最上位で迎えたご当所では上位力士の壁に阻まれ、10日目に負け越しが決まった際も「駄目ですね…」とこぼしていた。