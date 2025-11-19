◆大相撲九州場所11日目・明生（肩すかし）御嶽海（19日、福岡国際センター）10月に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、10日目から出場した東前頭18枚目の明生（30）＝鹿児島県瀬戸内町出身、立浪部屋＝が初白星を挙げた。大関経験者の御嶽海の右前みつを狙うも不発で押されたが、回り込んでの肩すかし。「昨日も今日も集中してやれました」と振り返った。9日目まで休場して負け越しが決まっても、ご当所の九州場所だから出