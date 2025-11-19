◆大相撲九州場所11日目・義ノ富士（突き出し）安青錦（19日、福岡国際センター）東前頭5枚目の草野改め義ノ富士（24）＝熊本県宇土市出身、伊勢ケ濱部屋＝が、ご当所で土俵の主役になろうとしている。前日の大の里に続き、この日は安青錦とトップを走っていた格上力士に連日の完勝。幕下付け出しで初土俵を踏んだ昨年夏場所から10場所連続の勝ち越しを決めた。立ち合いに頭で当たってから回転のいい突きで安青錦の上体を起