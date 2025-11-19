［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場11月シリーズの第２戦、日本は南米のボリビアと対戦した。前半に鎌田大地のゴールで先制し、後半に途中出場の町野修斗と中村敬斗のゴールし、３−０で快勝した。来年のワールドカップに向けた年内最後の強化試合は、森保一監督にとって国際Aマッチ通算100試合目。メモリアルゲームに相応しい勝利となった。勝負の分かれ目は、１−０で迎えた67分の交代だ。小川航