１１月１２日夜に大阪市西成区の集合住宅で発生した火事で、意識不明の重体だった男性の死亡が確認され、死者は計４人となりました。１２日夜、大阪市西成区萩之茶屋の５階建て集合住宅で、計約３０平方メートルが焼ける火事が発生。男性２人と、ヘルパーとみられる女性（６５）の計３人の死亡が確認されていましたが、大阪府警によると、新たに、意識不明の重体だった６０代男性の死亡も確認されたということです。これに