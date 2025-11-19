気象庁は、１９日午後６時２０分ころ、インドネシアのスメル火山で大規模な 噴火が発生したと発表しました。 オーストラリアのダーウィン航空路火山灰センター（VAAC）によると、噴煙の高さは海抜1万6000メートルに達すると推定されています。 気象庁は、日本への津波の有無については現在調査中としています。 この噴火に伴って仮に津波が発生して日本へ到達する場合、到達予想時刻は早いところ（