ＴＢＳ系「世界くらべてみたら★上白石萌音１６年ぶりメキシコ母校へ」が１９日、放送された。この日は、女優・上白石萌音が第二の故郷・メキシコでロケを敢行。「メキシコはもう私、第二の故郷です」と笑顔を見せた。萌音は、８歳の時期から、妹で女優・萌歌とともにメキシコで過ごしたことを述懐。父の仕事の都合で３年間を過ごしたという。萌音は１６年ぶりとなる里帰りに大興奮。タコス、テキーラといった食文化からメキ