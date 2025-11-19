プロ野球のオーナー会議が１９日に、都内ホテルで開かれ、試合時間短縮に向けた施策を引き続き検討していくことが再確認された。日本野球機構（ＮＰＢ）は試合時間の目標値を「２時間５０分から３時間」としている。日本ハムの井川伸久オーナーは具体的な施策について、「まずは『打者間３０秒ルール』を徹底しようということ。また、インプレーではない部分を短くしていこうということで、登場曲の再生時間などを細かく分析し