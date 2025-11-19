◆大相撲▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）が２敗を守った。同級生で同期の関脇・王鵬（大嶽）との一番。立ち合いで右を差して、一気に走って寄り倒し。「前に攻めようと思っていて、いい感じで相撲を取れた」と振り返った。１差で追っていた横綱・大の里（二所ノ関）と関脇・安青錦（安治川）がともに敗れ、トップで並んだが「そこは気にしていない。一日一番集中して頑張る」と語った。