◆大相撲▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）東前頭１５枚目・錦富士（伊勢ケ浜）が、３敗と故郷の記録を守った。東前頭１２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し出して、幕内では１月の初場所以来となる勝ち越し。「うれしい。もう少し早く勝ち越したかった。また明日に向けて頑張りたい」と気持ちを引き締めた。青森・十和田市の２９歳は来場所の幕内残留を決め、１８８３年から１４２年続く青森県出身幕内力士の歴