喜界町で19日、駐車場にとめてあった車から現金350円を盗んだ疑いで51歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは喜界町湾の作業員の男（51）です。 奄美警察署によりますと男は、19日の午後0時半すぎ、70代の女性が店の駐車場に停めていた軽乗用車から、現金350円を盗んだ疑いです。 近くにいた男性がドアを開けながら車内を物色している男を不審に思い、その場で取り押さえ警察に通報し、警察官が現行犯逮捕しまし