11月18日（火）に放送された『徹子の部屋』には漫才師のザ・ぼんちが出演し、これまでの波瀾万丈な人生を語った。【映像】ザ・ぼんち、月収7万円のどん底だった過去 50歳での再結成に懸けた想い今年、芸歴16年以上のコンビが出場できる漫才コンテスト『THE SECOND 2025』でベスト8入りを果たし、70代にして再び注目を集めている2人。1980年代初頭の漫才ブームでは一世を風靡し、時代の寵児としてもてはやされた。しかし、ブームは