11月19日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）が練習を公開。いまだメンバー選考段階ではあるが、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Winodw1」へ向け、渡邊雄太がチームキャプテンを務めることが発表された。 チームを率いるトム・ホーバスヘッドコーチは、「ユウタは誰にでもストレートに言う。そういうパッション、スタイ