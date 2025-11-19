デル・テクノロジーズ（以下、デル）は11月18日、企業のAI導入を簡素化および加速するために設計された「Dell AI Factory」のアップデートを発表した。これにより、AIワークロードのパフォーマンスと自動化が向上。さらにボトルネックが解消され、統合された耐障害性の高いオンプレミスインフラストラクチャによる制御が強化される。○AIの導入を簡素化および自動化「Dell Automation Platform」は「Dell AI Factory」に拡大したこ