須田景凪の新曲「ミーム」が11月19日(水)に配信リリースを迎え、同曲のミュージックビデオが公開された。本楽曲は須田景凪の遊び心と発想により生み出された、“ミーム”という事象そのものにフォーカスを置いた中毒性の高いアップナンバー。MVはジャケットアートワークと同じくイラストレーター/映像作家の“アボガド6”が制作を担当している。レトロなテイストの中に緻密なギミックが詰め込まれた、何度も見返したくなる仕上がり