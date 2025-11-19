【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、オリコン週間ストリーミングランキング（2025年11月24日付）において、週間再生数1623.4万回で「9週連続1位」を記録。登場9週目にして累計再生数が2億1450.7万回となり、「歴代1位タイ」「ソロアーティスト史上最速」となる累計2億回再生という快挙を樹立した。 ■米津玄師楽曲が8週連続で1位・2