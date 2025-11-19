CVLTEがニューアルバム『PHOBIA SYNDROME』に収録される新曲「I hear a sound.」を本日19日に配信リリースした。12月3日に配信される3rdアルバム『PHOBIA SYNDROME』（CDパッケージは1月21日発売）は、TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』EDテーマ「realitYhurts. 」が収録されるほか、仏オルタナティブバンドTSSやUSオルタナティブアーティストdemxntia、iRis.EXEなど世界各国の気鋭のアーティストとのコラボレーションで実験