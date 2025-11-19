有華が新曲「bad ending」を9月3日(水)にデジタルリリースすることが決定した。本作は四季をめぐる思い出を描いた、誰もが共感できるエモーショナルな失恋ソング。聴く人それぞれの記憶を呼び起こし、切なさの中に温かさを残す一曲に仕上がっている。今作品はきゃないなどの編曲を手がけている鹿3との共作となっている。また、Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも開始している。さらに、8月28日（木）には有華がDJを務めるFMヨ