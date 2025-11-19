【ようこそ、オーディオの“沼”へ】スマホひとつで音楽が聴ける時代なのに、街では“あえて古いほう”に向かう人たちが増えています。黒い円盤を選ぶ人、プラスチックのカセットを買って帰る人。大人世代には懐かしく、若い世代にはむしろ新しい。そんな“逆回転”のムードを実際に確かめるべく、「ギンザレコード クラマエ」と「ODD TAPE DUPLICATION」を訪ねてみました。■「ギンザレコード クラマエ」で聞いた、現代にレコード