海上自衛隊横須賀基地に寄港しているカナダ海軍の哨戒艦「マックス・バーネイズ」＝１９日、同基地海上自衛隊横須賀基地（横須賀市）に寄港しているカナダ海軍の哨戒艦「マックス・バーネイズ」が１９日、報道陣に公開された。艦長のナディア・シールズ中佐は「強固なインド太平洋は強固な日本とカナダにつながる。両国の関係は北極海へのゲートウェイとして非常に重要だ」などと述べた。２０２２年に就役した同艦は排水量６６