女優の足立梨花が１９日までにＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「躍動感」とつづり、手に動きが見える写真をアップ。橋の上でピースをした姿などを披露した。ブラックのロングスカートに、ブラックのアウターを合わせた、可愛らしいコーデも披露した。この投稿には「最高にお似合い」「すごいかわいい」「癒されます」「オシャレかわいいー」「めっちゃ綺麗」「お洋服も素敵」「髪色綺麗」「可愛さ100倍」な