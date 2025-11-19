幸せな暮らしを望む少女が、外の世界で願いを打ち砕かれる……『メルヘンクラウン』『メルヘンクラウン』を最初から読む森の奥にそびえる高い塔に暮らす少女・ラプンツェル。偶然そこに辿り着いた少年・ミケルは、外の世界に憧れる彼女を連れ出し、自分の村へと案内する。だが、そこでラプンツェルが目にしたのは……!?愛に正解はあるのか？正しい愛とは？“いつまでも幸せに暮らす”事を願う様々な“お姫様と王子様”達による究極