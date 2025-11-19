日本維新の会の石平（せきへい）参院議員（63）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の台湾有事と存立危機事態を巡る国会答弁を受けた18日の日中外務省局長級協議後、中国側の幹部が両手をポケットに突っ込み、日本の外務省幹部を見下ろすような写真が中国国内で拡散されていることに触れ「この写真を皆で保存しておこう」と呼びかけた。 【写真】中国外務省幹部の“ポケット手突っ込み” 石平氏は「