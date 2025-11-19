日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが「チキンクリームポットパイ」を11月26日から数量限定で販売します。【画像】30周年の「チキンクリームポットパイ」がおいしそう！公式“おすすめ”の食べ方も気になる！同商品は、1996年の発売以降“冬の定番”として人気の一品で、今年で30周年。ジャガイモ、ニンジン、コーン、タマネギが詰まった具だくさんのシチューに、24層の