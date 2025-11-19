香港ディズニーランド・リゾートにて、開園20周年を記念した「最高にマジカルなパーティー」が開催中！夜のパーティーの感動的なクライマックスを飾るのが、期間限定の最高に豪華なナイトタイムスペクタキュラー「モーメンタス」の20周年記念バージョン、「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」メインストリートUSAに拡大して繰り広げられるプロジェクションや、夜空を魔法のように彩るドローンの演出など、20周年を