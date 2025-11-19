◇大相撲九州場所11日目（2025年11月19日福岡国際センター）2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が、小結・隆の勝（31＝常盤山部屋）に引き落としで敗れた。横綱昇進後、初めて2連敗を喫した。立ち合いから隆の勝の喉輪で上体を起こされ、「下半身が伸び切ってしまった」とバランスを崩す。相手に引き落とされ「しっかり左を使ったつもりだったけど、攻めていけなかった」と振り返った。新大関だった