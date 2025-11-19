福岡県八女市で山の中に小型機が墜落した事故で19日、3人の遺体が現場から運び出され、国の事故調査官が原因の調査を始めました。19日午後2時ごろ、八女市星野村の小型機墜落現場から3人の遺体が運び出されました。18日、現場では原形をとどめない機体と搭乗していたとみられる3人の遺体が見つかっていました。国土交通省などによりますと、墜落したのは18日に佐賀空港を離陸した小型機とみられています。19日午後、国の航空事故調