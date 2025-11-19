安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の妹が「旧統一教会に家庭を破壊された」などと語りました。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち殺害した罪などに問われ、裁判では、母親の旧統一教会への多額の献金が与えた影響が大きな争点となっています。奈良地裁では前日に続き山上被告の妹が証言台に立ち、「母親が私に連絡をしてくるのは金を無心する時だ