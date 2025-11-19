愛犬のイタリアングレーハウンドが寒そうにみえたので『人間用の上着』を羽織ってもらった結果…。想定以上にカッコ良すぎる、アウターを着こなすイケメンな姿は記事執筆時点で69万回を超えて表示されており、2.6万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：犬が寒そうだったので『人間の上着』を羽織らせた結果→まさかの『カッコ良すぎる姿』】 犬が寒そうだったので『人間の上着』を羽織ってもらった結