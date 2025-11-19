日本社会の現状に、「遅れてる!海外ではありえない!」なんて目くじらを立てている人もいますが……。いえいえ、他の国の皆さんも基本は一緒！ そんな、「衝撃」「笑える」「トホホ」がキーワードの世界の下世話なニュースを、Xで圧倒的な人気を誇る「May_Roma」（めいろま）こと谷本真由美さんに紹介していただきます。欧州の児童虐待の基準が、日本と桁違いに厳しい“とんでもない”理由とは……。【写真】昭和のころとは大違