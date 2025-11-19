OSK日本歌劇団による「トップスター翼和希REVUE SHOW！〜Dynamism〜」公演の公開ゲネプロが19日、大阪市北区のナレッジシアターで行われた。歌とダンスで送るノンストップのレビューショー。途中、観客を巻き込んでの1曲まるまる「客席参加型ライブ」もあった。ゲネプロを終えた翼は「全公演、全力でぶつかって参ります。初めてOSKを見られるファンも、歌劇を初めて見られる方もおられると思いますが、皆さんの近くで心をしっか