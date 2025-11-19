チェジュ航空は、日韓線を対象とした「今安セール」を11月19日から25日まで開催する。片道最低運賃は以下の通り。左側がエコノミークラス、右側がビジネスクラス。燃油サーチャージや空港利用料などは別途必要となる。搭乗期間は2026年3月1日から28日まで。チェジュ航空のウェブサイト、モバイルウェブサイト・アプリで予約できる。また、最大5％を割り引くクーポンを配布している。・ソウル発着函館・静岡・広島・鹿児島（1,600円