山形市に住む３０代の女性が、ＳＮＳ上で見つけた副業を紹介する投稿に返信したことをきっかけに、およそ３７５万円分の暗号資産をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 【写真を見る】Threads上の副業紹介の投稿に返信→LINEに誘導され...30代女性が約375万円分の暗号資産だましとられるその手口とは？（山形） 警察によりますと、今年９月上旬、山形市の３０代の女性がＴｈｒｅａｄｓ（スレッズ）で見つけた副業を紹介