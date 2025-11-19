＜大相撲十一月場所＞◇十一日目◇19日◇福岡・福岡国際センター【映像】館内がどよめいた炎鵬の厳しい攻め“令和の牛若丸”の異名を持つ幕下十七枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、電光石火の厳しすぎる攻めでファンに衝撃を与えた。体重154キロの巨漢の相手を豪快に吊り上げる大迫力の場面に、「これは一方的」「持ち上げた」と驚きの声が相次いだ。かつては幕内上位で活躍するも、大ケガによる長期休場で一時は序ノ口まで番付を落