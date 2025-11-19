衆院会派「有志の会」の緒方林太郎衆院議員が19日の衆議院内閣委員会で「内閣官房・内閣府の業務と組織をスリム化」について質問した。【映像】「スコアが悪いのは立憲」と横をチラ見→立憲議員の“反応”（実際の様子 議場で拍手も）緒方議員は冒頭「過去、全然この委員会の所掌でないことについて質問をされる方がいた。ただ、そうすると『副大臣対応になります』となって、結果として『内閣の要、官房長官呼んでください』