「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社社長の西村誠司氏が１９日、ＴｉｋＴｏｋを更新。大相撲九州場所で活躍中の藤島部屋の新十両、藤凌駕にエールを送った。藤凌駕はこの日も勝って、１０勝１敗で優勝争いを独走している。西村氏は「僕はすごく藤凌駕関を応援しておりまして。実は今日１１日目から僕がプレゼントした化粧回まわしが『十両土俵入り』でお披露目されるとい