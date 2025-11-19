今回、Ray WEB編集部は取引先のヤバイ社員について読者に話を聞いて漫画にしてみました。奢ってもらった手前切り上げにくく、しまいには終電を逃してしまった主人公。「通り道だから」と同じタクシーに乗ることになったものの、気づけば主人公の家の近くまで来ていて…！？いったい、どうなってしまうのでしょうか？原画：Ray Web編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】こういう人に