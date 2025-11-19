一面に広がる銀世界。19日の下高井郡・野沢温泉村は、雪と紅葉のコントラストが映えていました。リポート「足元にある雪は水分を多く含んでいて重たく10センチほど積もっています」野沢温泉村は18日夜から19日未明にかけて今シーズンはじめての雪が降り、19日午前4時までの12時間に「13センチ」の雪が降りました。村では雪かきに追われる住民たちの姿がありました。村民は「（夜）6時くらいに外見たら一面、白くなって